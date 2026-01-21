Murder Party meurtre au Mont Cornu Montcornet

Murder Party meurtre au Mont Cornu

Voie de la Magdelaine Montcornet Ardennes

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

2026-09-13

Murder PartyLe Mont Cornu est en émoi. Un crime a été commis, et vous êtes le seul à pouvoir résoudre ce mystère !Votre mission former une équipe (3 personnes max) et mener une enquête policière grandeur nature dans les villages du centre historique.Rencontrez des figurants en costumes, explorez des lieux secrets et décodez les indices pour trouver le coupable. Cette murder party est une expérience de jeu de rôle unique qui vous plongera directement au cœur du Moyen Âge.L’histoire est entre vos mains. Serez-vous à la hauteur ?Inscrivez-vous dès maintenant ! Places limitées.Rendez-vous sur Mont-Cornu.fr pour réserver.Départs de 10h à 18h, toutes les 15 minutes.

Voie de la Magdelaine Montcornet 08090 Ardennes Grand Est

English :

Murder PartyMont Cornu is in turmoil. A crime has been committed, and you’re the only one who can solve it! Your mission: form a team (max. 3 people) and carry out a life-size police investigation in the villages of the historic center.Meet costumed extras, explore secret places and decode clues to find the culprit. This murder party is a unique role-playing experience that will plunge you straight into the heart of the Middle Ages. Register now! Places are limited.visit Mont-Cornu.fr to book.departures from 10 a.m. to 6 p.m., every 15 minutes.

