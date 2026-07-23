Informations pratiques

Fougerolles-du-Plessis

Fête communale à Fougerolles-du-Plessis

Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

Fête du village à Fougerolles-du-Plessis

Rendez-vous du 1er au 3 août pour la fête communale de Fougerolles-du-Plessis.

Pendant les trois jours de fête, diverses animations vous attendent, petits ou grands, dans une ambiance conviviale et estivale !

Samedi pétanque, repas sous chapiteau, feu d’artifice le soir (sous réserve que les conditions météorologiques favorables soient réunies)

Dimanche Foulées fougerollaises, randonnée fraîcheur (9 km), repas sous chapiteau

Lundi course cycliste Prix Roger Lestas / Challenge mayennais

Repas sur réservation

Tout public

Organisé par Fougerolles en Fête .

Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 02 28 95 28

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English :

F%EAte in the village of %E0 Fougerolles-du-Plessis

L’événement Fête communale à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-07-23 par Bocage Mayennais Tourisme