Fête communale à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis
samedi 1 août 2026 · Fougerolles-du-Plessis
Informations pratiques
Fougerolles-du-Plessis
Fête communale à Fougerolles-du-Plessis
Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Fête du village à Fougerolles-du-Plessis
Rendez-vous du 1er au 3 août pour la fête communale de Fougerolles-du-Plessis.
Pendant les trois jours de fête, diverses animations vous attendent, petits ou grands, dans une ambiance conviviale et estivale !
Samedi pétanque, repas sous chapiteau, feu d’artifice le soir (sous réserve que les conditions météorologiques favorables soient réunies)
Dimanche Foulées fougerollaises, randonnée fraîcheur (9 km), repas sous chapiteau
Lundi course cycliste Prix Roger Lestas / Challenge mayennais
Repas sur réservation
Tout public
Organisé par Fougerolles en Fête .
Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 02 28 95 28
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English :
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L’événement Fête communale à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-07-23 par Bocage Mayennais Tourisme
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