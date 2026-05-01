Fête communale de Colombiers Colombiers
Fête communale de Colombiers Colombiers dimanche 24 mai 2026.
Colombiers
Fête communale de Colombiers
Colombiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le comité des fêtes de Colombiers vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe de la guinguette .
Tout au long de la journée, profitez d’animations festives, d’un grand vide-greniers et d’une ambiance chaleureuse au cœur du village.
Venez chiner, exposer ou simplement profiter d’une journée festive en famille ou entre amis.
Au programme
– Vide-grenier de 100 emplacements dès 7h
– Animations toute la journée
– Restauration et buvette sur place
Tarifs pour les exposants 3€ les 4m² .
Colombiers 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 27 96
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English : Fête communale de Colombiers
L’événement Fête communale de Colombiers Colombiers a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON
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