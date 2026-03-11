Fête de clôture celtique Samhain Houplin-Ancoisne

Informations pratiques

Houplin-Ancoisne

Fête de clôture celtique Samhain

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

14 h 30 / 16 h / 17 h 30

30 min

**Grôöøõv**

La Chose Publique

Fanfare electrø bestiale de bønne compagnie !

Tout public

Mi-hømmes mi-animaux, les musiciens de Grôöøõv battent le pavé à la recherche d’énergies et de sensations inspirantes pour entrer dans une jøyeuse danse hypnøtique. Leurs sons terreux nous emmènent dans des prøfondeurs rythmø-mélødiques primitives mais salutaires.

15 h / 17 h

45 min

**Faut qu’ça tourne !**

La Roulotte Ruche

Théâtre musical et burlesque

à partir de 5 ans

Trois personnages pas très bavards, un peu loufoques, s’activent à construire une étrange machine avec des courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a des caisses pleines de matériel et ils ont une obsession il faut que ça tourne ! Alors, en musique et en mouvement, ils cherchent et se cherchent…

14h 17 h

en continu

**La porte de l’invisible**

Florie Andrèges

Œuvre collaborative

Tout public

Célébrons le passage vers la saison sombre et ouvrons la porte de l’invisible en décorant collectivement une arche en osier. La somme des efforts de chacun contribuera à une œuvre monumentale et immersive, dans laquelle jouer et se photographier ! 14 h 18 h

en continu

**Lumières**

Le Collectif de la Girafe

Entresort

Tout public

Que vous ayez la fibre artistique ou simplement l’envie d’explorer de nouveaux univers, pénétrez dans l’antre des lumières. Ensemble, composons votre portrait de lumières et repartez avec votre cliché. Un entre-sort ludique et insolite !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

14 h 30 / 16 h / 17 h 30

30 min

**Grôöøõv**

La Chose Publique

Fanfare electrø bestiale de bønne compagnie !

Tout public

Mi-hømmes mi-animaux, les musiciens de Grôöøõv battent le pavé à la recherche d’énergies et de sensations inspirantes pour entrer dans une jøyeuse danse hypnøtique. Leurs sons terreux nous emmènent dans des prøfondeurs rythmø-mélødiques primitives mais salutaires.

15 h / 17 h

45 min

**Faut qu’ça tourne !**

La Roulotte Ruche

Théâtre musical et burlesque

à partir de 5 ans

Trois personnages pas très bavards, un peu loufoques, s’activent à construire une étrange machine avec des courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a des caisses pleines de matériel et ils ont une obsession il faut que ça tourne ! Alors, en musique et en mouvement, ils cherchent et se cherchent…

14h 17 h

en continu

**La porte de l’invisible**

Florie Andrèges

Œuvre collaborative

Tout public

Célébrons le passage vers la saison sombre et ouvrons la porte de l’invisible en décorant collectivement une arche en osier. La somme des efforts de chacun contribuera à une œuvre monumentale et immersive, dans laquelle jouer et se photographier ! 14 h 18 h

en continu

**Lumières**

Le Collectif de la Girafe

Entresort

Tout public

Que vous ayez la fibre artistique ou simplement l’envie d’explorer de nouveaux univers, pénétrez dans l’antre des lumières. Ensemble, composons votre portrait de lumières et repartez avec votre cliché. Un entre-sort ludique et insolite !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités. .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

2:30 pm / 4 pm / 5:30 pm

30 min

**Grôöøõv

La Chose Publique

A beastly electrified brass band!

All audiences

Half-man, half-animal, the musicians of Grôöøõv pound the pavement in search of inspiring energies and sensations to enter into a jolly hypnotic dance. Their earthy sounds take us into primitive but salutary rhythmic-melodic depths.

3 pm / 5 pm

45 min

**Let’s get this show on the road!

La Roulotte Ruche

Musical and burlesque theater

ages 5 and up

Three characters, not very talkative, a bit zany, are busy building a strange machine with belts, pulleys and cranks. They have a plan, crates full of materials and one obsession: it’s got to turn! So, with music and movement, they search and search for each other?

2pm 5pm

continuous

**The door to the invisible

Florie Andrèges

collaborative work

Open to all

Let’s celebrate the passage into the dark season and open the door to the invisible by collectively decorating a wicker arch. The sum of everyone’s efforts will contribute to a monumental, immersive ?uvre in which to play and take photos! 2 pm 6 pm

continuous

**Lights

Le Collectif de la Girafe

Entresort

Open to all

Whether you’re artistically inclined or simply want to explore new worlds, enter the world of lights. Together, we’ll compose your own light portrait, and leave with your very own snapshot. A fun and unusual entre-sort!

Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of activities.

L’événement Fête de clôture celtique Samhain Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme