Informations pratiques

Houplin-Ancoisne

Troc Plantes

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about the accessibility of activities

L’événement Troc Plantes Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme