Fête de clôture de l’expo La Finesse en Œuvre, Musée du château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Fête de clôture de l’expo La Finesse en Œuvre Dimanche 12 juillet, 14h30 Musée du château de Flers Nord

Entrée gratuite – Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T14:30:00+02:00 – 2026-07-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-12T14:30:00+02:00 – 2026-07-12T17:30:00+02:00

Dimanche 12 juillet de 14h30 à 17h30, venez fêter la fin de l’exposition avec un spectacle de cirque, une démonstration d’artiste et une rencontre avec les artistes de l’exposition !

Au programme :

– Spectacle de cirque « À terme » d’Ulysse Picard. À 16h – Tout public

Aujourd’hui, Louis se produit devant vous avec un numéro de cirque qu’il a imaginé et créé avec sa maman. Inspiré par l’exposition, il a fabriqué son propre matériel à partir de ce qu’il y a découvert. Entre amour maternel, prouesses circassiennes et échanges avec le public, Louis espère vous faire vivre un beau moment et accomplir sa plus grande mission : rendre sa maman fière.

– Rencontre avec les artistes de l’exposition

– Démonstration de dinanderie par Didier Delitte

Entrée gratuite – Sans réservation

Musée du château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/museechateauflers https://www.facebook.com/MuseeduChateaudeFlersVilleneuvedAscq Ouvert en 1991, dans les anciennes caves du Château de Flers, le musée présente des expositions temporaires. Les thèmes développés mettent en valeur archéologie, histoire locale et ethnographie régionale.

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi, 2ème dimanche du mois et jours fériés de 14h30 à 17h30.

Fermeture annuelle au mois d’aout et vacances scolaires de décembre. Métro Pont-de-bois, ligne Liane 6, arrêt Château

Dimanche 12 juillet de 14h30 à 17h30, venez fêter la fin de l’exposition avec un spectacle de cirque, une démonstration d’artiste et une rencontre avec les artistes de l’exposition ! fête gratuit

Ville de Villeneuve d’Ascq