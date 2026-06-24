Fête de clôture de l’expo La Finesse en Œuvre Villeneuve-d’Ascq dimanche 12 juillet 2026.

Villeneuve-d’Ascq

Fête de clôture de l’expo La Finesse en Œuvre

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

**Dimanche 12 juillet de 14h30 à 17h30, venez fêter la fin de l’exposition avec un spectacle de cirque, une démonstration d’artiste et une rencontre avec les artistes de l’exposition !**

### Au programme

* – Spectacle de cirque À terme d’Ulysse Picard. À 16h Tout public

Aujourd’hui, Louis se produit devant vous avec un numéro de cirque qu’il a imaginé et créé avec sa maman. Inspiré par l’exposition, il a fabriqué son propre matériel à partir de ce qu’il y a découvert. Entre amour maternel, prouesses circassiennes et échanges avec le public, Louis espère vous faire vivre un beau moment et accomplir sa plus grande mission rendre sa maman fière.

* – Rencontre avec les artistes de l’exposition

* – Démonstration de dinanderie par Didier Delitte

Entrée gratuite Sans réservation

**Dimanche 12 juillet de 14h30 à 17h30, venez fêter la fin de l’exposition avec un spectacle de cirque, une démonstration d’artiste et une rencontre avec les artistes de l’exposition !**

### Au programme

* – Spectacle de cirque À terme d’Ulysse Picard. À 16h Tout public

Aujourd’hui, Louis se produit devant vous avec un numéro de cirque qu’il a imaginé et créé avec sa maman. Inspiré par l’exposition, il a fabriqué son propre matériel à partir de ce qu’il y a découvert. Entre amour maternel, prouesses circassiennes et échanges avec le public, Louis espère vous faire vivre un beau moment et accomplir sa plus grande mission rendre sa maman fière.

* – Rencontre avec les artistes de l’exposition

* – Démonstration de dinanderie par Didier Delitte

Entrée gratuite Sans réservation .

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr

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English :

**Sunday, July 12, from 2:30 p.m. to 5:30 p.m., come celebrate the end of the exhibition with a circus performance, an artist demonstration, and a meet-and-greet with the artists featured in the exhibition!**

### On the program:

* – Circus performance %AB %C0 by %BB Ulysse Picard. %C0 4:00 PM All ages

Today, Louis will perform for you a circus act that he conceived and created with his mom. Inspired by the exhibition, he made his own props using items he discovered there. Combining a mother’s love, circus feats, and audience interaction, Louis hopes to give you a wonderful experience and fulfill his greatest mission: to make his mom proud.

* – Meet the artists featured in the exhibition

* – Copperwork demonstration by Didier Delitte

Free admission. No reservation required.

L’événement Fête de clôture de l’expo La Finesse en Œuvre Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme