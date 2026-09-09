Fête de clôture de l’imprimerie de St-André, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Fête de clôture de l’imprimerie de St-André Vendredi 11 décembre, 16h30 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T16:30:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T16:30:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00

Restitution des travaux menés tout au long de l’année par les apprenti.e.s imprimeur et imprimeuses de Boisseau, Condorcet et St-André.

Le duo d’artistes Evane Priou et Célie Miloch, diplômées des Beaux-Arts de Marseille en 2025, ont transformé leur espace d’atelier en imprimerie : une presse taille-douce s’est installée, l’encre a commencé à tâcher les mains et le papier, les feuilles imprimées ont virevolté dans l’atelier.

À travers des ateliers scolaires et périscolaires, des expérimentations partagées, des rencontres publiques, l’ouverture de cette imprimerie permis la découverte de différentes techniques d’impression et l’exploration de la matérialité des images. Des permanences mensuelles ont été l’occasion de faire circuler la création dans les espaces du quotidien et à tisser des liens vivants entre pratiques artistiques et vie du quartier.

En partenariat avec l’IFAMM, la Cité éducative Marseille Nord et les écoles maternelle Boisseau et élémentaire Condorcet

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Célie Miloch et Evane Priou