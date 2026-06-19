Fête de fin de saison du Cercle Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes vendredi 26 juin 2026.

Fête de fin de saison du Cercle Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Vendredi 26 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Retrouvez les adhérents et sympathisants de l’association qui animeront cette soirée festive avec des concerts, fest-noz, bals et expositions au Parquet de Bal à partir de 18h30.

### **Une soirée de rencontre, d’écoute, de musiques et de danses…**

**Fêtons ensemble la saison passée au Parquet de Bal le vendredi 26 juin !**

Ce moment convivial, ouvert à tou·te·s, permet aux adhérents et sympathisants du Cercle de se retrouver pour échanger autour de ce qu’ils ont appris dans l’année et de prendre le temps de se rencontrer, chanter, danser et jouer de la musique ensemble.

Petite restauration et buvette sur place, avec le retour de la Drôlètt et de la Godinette.

Les adhérent·e·s du Cercle animeront cette soirée de concert et de bal qui est ouverte à tou·te·s !

**Alors venez découvrir l’association à travers cet événement festif de fin de saison, vendredi 26 juin 2026 au Parquet de Bal !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00

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02 99 54 36 45 contact@ccrennes.bzh https://www.cercleceltiquederennes.org/event/fete-de-fin-de-saison-2/

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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