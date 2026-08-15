Informations pratiques

Val de Louyre et Caudeau

Fête de l’ Europe et marchés gourmands à Sainte Alvère

Mairie Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 11:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Venez vous amuser et fêter l’Europe le 24 Août à partir de 11h! Un marché gourmand vous sera proposé, accompagné de musique, un moment convivial à partager nombreux!

Pensez à amener vos couverts!

Venez vous amuser et fêter l’Europe le 24 Août à partir de 11h! Un marché gourmand vous sera proposé, accompagné de musique, un moment convivial à partager nombreux!

Pensez à amener vos couverts! .

Mairie Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85

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English : Fête de l’ Europe et marchés gourmands à Sainte Alvère

Come have fun and celebrate Europe on August 24th starting at 11:00 AM! A gourmet market will be offered, accompanied by music a friendly gathering to share with many!

Don’t forget to bring your own cutlery!

L’événement Fête de l’ Europe et marchés gourmands à Sainte Alvère Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux