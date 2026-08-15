Fête de l’ Europe et marchés gourmands à Sainte Alvère Val de Louyre et Caudeau
lundi 24 août 2026 · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Fête de l’ Europe et marchés gourmands à Sainte Alvère
Mairie Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 11:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Venez vous amuser et fêter l’Europe le 24 Août à partir de 11h! Un marché gourmand vous sera proposé, accompagné de musique, un moment convivial à partager nombreux!
Pensez à amener vos couverts!
Venez vous amuser et fêter l’Europe le 24 Août à partir de 11h! Un marché gourmand vous sera proposé, accompagné de musique, un moment convivial à partager nombreux!
Pensez à amener vos couverts! .
Mairie Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85
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English : Fête de l’ Europe et marchés gourmands à Sainte Alvère
Come have fun and celebrate Europe on August 24th starting at 11:00 AM! A gourmet market will be offered, accompanied by music a friendly gathering to share with many!
Don’t forget to bring your own cutlery!
L’événement Fête de l’ Europe et marchés gourmands à Sainte Alvère Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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