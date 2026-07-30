AGENDA · Île-Tudy
Fête de la Barbinasse Île-Tudy
vendredi 14 août 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Fête de la Barbinasse
Place de la Cale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Fête sur le port et feu d’artifice.
Événement organisé par l’association La Barbinasse. .
Place de la Cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 72 22 40 30
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English :
L’événement Fête de la Barbinasse Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Pays Bigouden
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