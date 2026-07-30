Informations pratiques

Île-Tudy

Fête de la Barbinasse

Place de la Cale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Fête sur le port et feu d’artifice.

Événement organisé par l’association La Barbinasse. .

Place de la Cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 72 22 40 30

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English :

L’événement Fête de la Barbinasse Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Pays Bigouden