Fête de la Barquette, Quai du MACT – Petit train, Marseille

Fête de la Barquette 19 et 20 septembre Quai du MACT – Petit train Bouches-du-Rhône

Places limitées par le nombre de bateaux et leur capacité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fête de la Barquette 2026, Hommage aux bateaux emblématiques de la rade de Marseille, les barquettes Marseillaises, utilisées pour la petite pêche ou la plaisance familiale en rade de Marseille.

Une fois par an, pendant les Journées du Patrimoine, cet évenement organisé par la société nautique du MACT dans le Vieux Port de Marseille, met en valeur les Barquettes Marseillaises et leurs Propriétaires qui entretiennent avec passion leurs navires. Passion, au prix du temps passé et de l’investissement financier, nécessaire a l’entretien des bateaux pour leur sauvegarde.

La Barquette Marseillaise est emblématique de nos ports, utilisée de tout temps, pour la petite pêche ou pour les loisirs familiaux. De nombreux charpentiers ont permis la réalisation de ces bateaux de patite taille entre 5 et 9 métres. Les charpentiers venus de Naples ont modifié la technique de fabrication et démocratisé ces embarcations. La technique de fabrication se fait selon un gabarit, gardé secret jalousement par chaque charpentier. La particularité de ces embarcations est d’être pointue à l’avant et à l’arriere, et d’être ainsi adaptatées aux vagues de la Mediterranée, d’ou le terme rapporté de pointu qui n’a cours que dans le Var. Le nom partout ailleurs en Mediterranée est resté comme à l’origine, barquette, barque, mourre de pouar, bette, tartane, gourse, catalane… pour ne parler que des cotes françaises. L’autre particularité est la présence d’un appendice sur l’avant, saillant au dessus de l’étrave, dénommé Capian, surmonté de 2 joues colorées. Si une interprétation phalique a été faite, cet appendice est bien pratique pour monter et descendre de l’embarcation mais aussi pour y fixer un mouillage ou des amarres. Autrefois uniquement mues à la rame ou à la voile, elles ont été motorisées, faisant disparaitre les grééments, et permettant de s’affranchir de certains aléas météo. De nos jours des passionnés remettent des voiles sur leurs embarcations et connaissent a nouveau ce moment magique ou l’on coupe le moteur et ou seul les bruits du vent et de la mer viennent troubler le silence. Les grééments les plus traditionnels sont latins, mais on trouve aussi des grééments houari, au tiers, aurique, à livarde. Les propriétaires actuels, venus de toutes les strates de la société, l’utilisent toujours soit pour la pêche, soit pour les sorties familiales.

La Fête de la Barquette permet de voir ces barquettes et de discuter avec leurs propriétaires. Dans une ambiance conviviale les bateaux vont naviguer en rade de Marseille ou rester à quai pour profiter des animations folkloriques provençales. Des expositions seront également présentes sur les quais. Le moment le plus convivial sera sans conteste l’embarquement immédiat du public, moment de partage et d’échange, en visitant le vieux port et en profitant de la vue coté mer.

Quai du MACT – Petit train 174 quai du port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04-91-91-97-79 Fête de la Barquette 2022, Hommage aux bateaux emblématiques de la rade de Marseille, les barquettes Marseillaises, utilisées pour la petite pêche ou la plaisance familiale en rade de Marseille. Parking Mairie et Mucem , bus 83

Fête de la Barquette 2022, Hommage aux bateaux emblématiques de la rade de Marseille, les barquettes Marseillaises, utilisées pour la petite pêche ou la plaisance familiale en rade de Marseille.

©Phillipe Aquarelle