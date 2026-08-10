Fête de la Base de Loisirs et feu d’artifice Heurtebise Jonzac
vendredi 14 août 2026 · Heurtebise · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Fête de la Base de Loisirs et feu d’artifice
Heurtebise Base de loisirs de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Fête annuelle de la base de loisirs. Animations sous réserves À partir de 20h repas dansant proposé par le restaurant La Lagune (sur réservation téléphonique) suivi d’un bal populaire animé par Myriam et son orchestre.
Feu d’artifice à 23h00.
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Heurtebise Base de loisirs de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 08 98
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English :
Annual Recreation Center Festival. Activities subject to change: Starting at 8:00 p.m., a dinner dance hosted by La Lagune restaurant (reservations required by phone), followed by a community dance hosted by Myriam and her orchestra.
Fireworks at 11:00 p.m.
L’événement Fête de la Base de Loisirs et feu d’artifice Jonzac a été mis à jour le 2026-08-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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