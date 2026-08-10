Fête de la Base de Loisirs et feu d’artifice Heurtebise Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Fête de la Base de Loisirs et feu d’artifice

Heurtebise Base de loisirs de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Fête annuelle de la base de loisirs. Animations sous réserves À partir de 20h repas dansant proposé par le restaurant La Lagune (sur réservation téléphonique) suivi d’un bal populaire animé par Myriam et son orchestre.

Feu d’artifice à 23h00.

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Heurtebise Base de loisirs de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 08 98

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English :

Annual Recreation Center Festival. Activities subject to change: Starting at 8:00 p.m., a dinner dance hosted by La Lagune restaurant (reservations required by phone), followed by a community dance hosted by Myriam and her orchestra.

Fireworks at 11:00 p.m.

L’événement Fête de la Base de Loisirs et feu d’artifice Jonzac a été mis à jour le 2026-08-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge