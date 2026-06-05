FÊTE DE LA BIÈRE ANNIVERSAIRE DES 40 ANS DE JUMELAGE SÈTE NEUBURG Sète
FÊTE DE LA BIÈRE ANNIVERSAIRE DES 40 ANS DE JUMELAGE SÈTE NEUBURG Sète vendredi 28 août 2026.
Sète
FÊTE DE LA BIÈRE ANNIVERSAIRE DES 40 ANS DE JUMELAGE SÈTE NEUBURG
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
dans le cadre des 40 ans de jumelage entre la ville de Sète et la ville de Neuburg, l’Association Sétoise des Amis de Neuburg (ASAN), vous convie le vendredi 28 Août 2026 (20h) à un concert commun entre la stadtkappelle et le conservatoire et à la fête de la bière le samedi 29 Août 2026, de 16h à 1h du matin, choucroute et bière, ambiance festive, entrée gratuite (pour tout renseignement asan.sete@gmail.com) .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 69 63 33 asan.sete@gmail.com
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English :
L’événement FÊTE DE LA BIÈRE ANNIVERSAIRE DES 40 ANS DE JUMELAGE SÈTE NEUBURG Sète a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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