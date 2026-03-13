Fête de la bière, concert et bal

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dès 19h venez célébrer la Fête de la Bière dans une ambiance conviviale ! Repas sarasson saucisse, 2 concerts avec Chez Rémo ET Ingalawash Rock Altiligérien. . Et pour finir bal avec Discomobile Soundlight

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salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

From 7pm onwards, come and celebrate the Fête de la Bière in a convivial atmosphere! A sarasson sausage meal, 2 concerts with Chez Rémo AND Ingalawash Rock Altiligérien . And finally, a dance with Discomobile Soundlight

L’événement Fête de la bière, concert et bal Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme