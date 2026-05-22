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Fête de la bière Saugues

Fête de la bière Saugues samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif :

Saugues

Fête de la bière

Le bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Fête de la bière de Saugues.
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Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   accueil@saugues.fr

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English :

Saugues Beer Festival.

L’événement Fête de la bière Saugues a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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