Saugues

Fête de la bière

Le bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Fête de la bière de Saugues.

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Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr

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English :

Saugues Beer Festival.

L’événement Fête de la bière Saugues a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier