Fête de la bière Saugues
Fête de la bière Saugues samedi 26 septembre 2026.
Saugues
Fête de la bière
Le bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Fête de la bière de Saugues.
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Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr
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English :
Saugues Beer Festival.
L’événement Fête de la bière Saugues a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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