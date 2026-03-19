Fête de la biodiversité La Ferme de Quincé Rennes
Fête de la biodiversité La Ferme de Quincé Rennes dimanche 12 avril 2026.
Fête de la biodiversité La Ferme de Quincé Rennes Dimanche 12 avril, 12h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
La Ferme de Quincé vous accueille dimanche 12 avril pour une après-midi sous le signe de la biodiversité. Une belle manière de fêter le retour printemps avec des stands, animations, table ronde et at…
Le **dimanche 12 avril**, la Femre de Quincé vous propose une après-midi pour observer, découvrir, échanger autour de la biodiversité et comprendre son rôle et ses liens avec l’activité agricole. Cette après-midi conviviale est gratuite et ouverte à toutes et à tous.
**Au programme :**
**A partir de 12h**, c’est moules-frites de la cheffe à la Quincette ! Venez les déguster seule, seul, en famille ou entre amis dans le jardin de Quincé.
Sur réservation : [coordination@quince.bzh](mailto:coordination@quince.bzh)
**A partir de 14h**, place aux animations et ateliers autour de la biodiversité, construits en lien avec plusieurs associations et spécialistes rennaises :
* plusieurs stands d’informations et de ressources,
* des animations artistiques et naturalistes,
* à 16h : une table ronde au format fish bowl (méthode du bocal à poissons) pour échanger sur la biodiversité dans le milieu agricole, en présence de paysans, de naturalistes et de plusieurs spécialistes locaux de la biodiversité,
* une émission Radio C-Lab en direct,
* des jeux pour les enfants,
* de quoi se rafraîchir et se poser sous le soleil de Quincé
**Les animations sur inscription :**
* 14h30 et 15h30 et 17h : Visite de la Ferme avec une ou un membre de l’équipe de la Ferme de Quincé (environ 15 personnes)
* 15h : Atelier maraîchage avec Antoine (environ 15 personnes)
* 15h30 : Atelier cyanotype (environ 10 personnes)
* 17h : Balade reconnaissance d’oiseaux avec Simon (environ 5 personnes)
**Inscription par mail à l’adresse :** [biodiversite@quince.bzh](mailto:biodiversite@quince.bzh) (merci de préciser l’animation à laquelle vous souhaitez participer)
Ou sur place dans la limite des places disponibles.
Plus d’informations sur le site :
Réservations pour les moules-frites : coordination@quince.bzh
/ Réservations pour les ateliers et balades : biodiversite@quince.bzh
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-12T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T20:00:00.000+02:00
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07 66 43 82 58 biodiversite@quince.bzh https://quince.bzh/fete-de-la-biodiversite-ferme-de-quince-dimanche-12-avril/
La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine