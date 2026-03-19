Fête de la biodiversité La Ferme de Quincé Rennes Dimanche 12 avril, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La Ferme de Quincé vous accueille dimanche 12 avril pour une après-midi sous le signe de la biodiversité. Une belle manière de fêter le retour printemps avec des stands, animations, table ronde et at…

Le **dimanche 12 avril**, la Femre de Quincé vous propose une après-midi pour observer, découvrir, échanger autour de la biodiversité et comprendre son rôle et ses liens avec l’activité agricole. Cette après-midi conviviale est gratuite et ouverte à toutes et à tous.

**Au programme :**

**A partir de 12h**, c’est moules-frites de la cheffe à la Quincette ! Venez les déguster seule, seul, en famille ou entre amis dans le jardin de Quincé.

Sur réservation : [coordination@quince.bzh](mailto:coordination@quince.bzh)

**A partir de 14h**, place aux animations et ateliers autour de la biodiversité, construits en lien avec plusieurs associations et spécialistes rennaises :

* plusieurs stands d’informations et de ressources,

* des animations artistiques et naturalistes,

* à 16h : une table ronde au format fish bowl (méthode du bocal à poissons) pour échanger sur la biodiversité dans le milieu agricole, en présence de paysans, de naturalistes et de plusieurs spécialistes locaux de la biodiversité,

* une émission Radio C-Lab en direct,

* des jeux pour les enfants,

* de quoi se rafraîchir et se poser sous le soleil de Quincé

**Les animations sur inscription :**

* 14h30 et 15h30 et 17h : Visite de la Ferme avec une ou un membre de l’équipe de la Ferme de Quincé (environ 15 personnes)

* 15h : Atelier maraîchage avec Antoine (environ 15 personnes)

* 15h30 : Atelier cyanotype (environ 10 personnes)

* 17h : Balade reconnaissance d’oiseaux avec Simon (environ 5 personnes)

**Inscription par mail à l’adresse :** [biodiversite@quince.bzh](mailto:biodiversite@quince.bzh) (merci de préciser l’animation à laquelle vous souhaitez participer)

Ou sur place dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations sur le site :

Réservations pour les moules-frites : coordination@quince.bzh

/ Réservations pour les ateliers et balades : biodiversite@quince.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T20:00:00.000+02:00

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07 66 43 82 58 biodiversite@quince.bzh https://quince.bzh/fete-de-la-biodiversite-ferme-de-quince-dimanche-12-avril/

La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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