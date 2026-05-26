Itinéraires Terre – Nouveau spectacle CHAMADE Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes Samedi 30 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 9 € / Tarif Carte sortir : 6 €

Spectacle musical mis en scène

Chamade vous propose son 12ème spectacle Itinéraires Terre qui vous emportera sur des chemins encore inexplorés.

Après l’exil subi, le voyage choisi de la Lune à la Terre permettra à chacun de se retrouver tout en découvrant l’autre, au travers de rencontres et d’aventures.

Quelques chansons pour illustrer ce périple : Destination ailleurs (yannick noah), Puisque tu pars (Jean-jacques Goldman), Tam Tam (Michel Polnareff) , J’irai où tu iras (Céline Dion), T’as beau pas être beau (Louis Chedid), Les murs de poussière (Francis Cabrel), etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T22:00:00.000+02:00

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Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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