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Concert Tin Tin Deo Café associatif des Gallets Rennes

Concert Tin Tin Deo Café associatif des Gallets Rennes

Concert Tin Tin Deo Café associatif des Gallets Rennes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Café associatif des Gallets

Adresse : 26 Avenue Donzelot

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Concert Tin Tin Deo Café associatif des Gallets Rennes Samedi 30 mai, 19h30 Ille-et-Vilaine

Au chapeau

Tin Tin Deo joue une musique entrainante, sensible et lumineuse, entre reprises et créations, mêlant musiques du monde, swing et chanson française.

Tin Tin Deo jouent une musique entrainante, sensible et lumineuse, entre reprises et créations, mêlant musiques du monde, swing et chanson française.
Suspendus à l’ordinaire, ils chantent le quotidien des gens, racontent avec humour et légèreté leurs petites et leurs grandes histoires
Teaser [ICI](https://tintindeo.labandotheque.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T21:00:00.000+02:00

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 https://www.cafedesgallets.fr/

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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