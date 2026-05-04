Concert Tin Tin Deo Café associatif des Gallets Rennes
Concert Tin Tin Deo Café associatif des Gallets Rennes samedi 30 mai 2026.
Concert Tin Tin Deo Café associatif des Gallets Rennes Samedi 30 mai, 19h30 Ille-et-Vilaine
Au chapeau
Tin Tin Deo joue une musique entrainante, sensible et lumineuse, entre reprises et créations, mêlant musiques du monde, swing et chanson française.
Tin Tin Deo jouent une musique entrainante, sensible et lumineuse, entre reprises et créations, mêlant musiques du monde, swing et chanson française.
Suspendus à l’ordinaire, ils chantent le quotidien des gens, racontent avec humour et légèreté leurs petites et leurs grandes histoires
Teaser [ICI](https://tintindeo.labandotheque.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T21:00:00.000+02:00
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https://www.cafedesgallets.fr/
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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