Fête de la brebis à Espédaillac Espédaillac

Fête de la brebis à Espédaillac
le Caussanel Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14
2026-05-14
Fête traditionnelle dédiée à la brebis caussenarde, 13ème édition, organisée par les éleveurs et la commune d'Espédaillac et sa commission patrimoine. La brebis Basco-Béarnaise est l'invitée d'honneur. Cette journée conviviale valorise le pastoralisme, les savoir-faire agricoles et la gastronomie locale.
le Caussanel Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66 commune.espedaillac@orange.fr
English :
Traditional festival dedicated to the caussenarde ewe, 13th edition, organized by the breeders and the commune of Espédaillac and its heritage commission
