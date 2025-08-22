Un paysage façonné par la brebis Espédaillac Lot
vendredi 1 mai 2026.
Un paysage façonné par la brebis
Un paysage façonné par la brebis 46320 Espédaillac Lot Occitanie
Durée : 150 Distance : 7400.0 Tarif :
Les paysages d’Espédaillac ont été largement façonnés par l’élevage ovin
English :
The Espédaillac landscape has been largely shaped by sheep farming
Deutsch :
Die Landschaft von Espédaillac wurde weitgehend von der Schafzucht geprägt
Italiano :
Il paesaggio di Espédaillac è stato in gran parte modellato dall’allevamento di pecore
Español :
El paisaje de Espédaillac ha sido modelado en gran parte por la ganadería ovina
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot