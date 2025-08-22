Un paysage façonné par la brebis Espédaillac Lot

Un paysage façonné par la brebis

Un paysage façonné par la brebis 46320 Espédaillac Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 7400.0 Tarif :

Les paysages d’Espédaillac ont été largement façonnés par l’élevage ovin

English :

The Espédaillac landscape has been largely shaped by sheep farming

Deutsch :

Die Landschaft von Espédaillac wurde weitgehend von der Schafzucht geprägt

Italiano :

Il paesaggio di Espédaillac è stato in gran parte modellato dall’allevamento di pecore

Español :

El paisaje de Espédaillac ha sido modelado en gran parte por la ganadería ovina

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot