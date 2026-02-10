Fête de la brebis Balade sur le sentier de la brebis

Espédaillac Lot

2026-05-14 09:30:00

2026-05-14 18:30:00

2026-05-14

À l’occasion de la fête de la brebis organisée par le comité des fêtes d’Espédaillac, de nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée. Le Parc-Géoparc s’associe à la manifestation et sera l’un de vos guides sur le sentier de la brebis, un parcours autour du village qui invite à la découverte des paysages façonnés par la brebis à lunettes . Balade facile (boucle de 4 km) de 9h30 à 12h, avec Vincent Caussanel, artisan du patrimoine bâti Valeurs Parc, Jeanine Fontanier, éleveuse et Fanny Lepage, chargée de mission écopastoralisme. Programme détaillé de la Fête de la Brebis www.espedaillac.fr

Espédaillac 46320 Lot Occitanie

As part of the fête de la brebis (ewe festival) organized by the Espédaillac festival committee, a number of activities are on offer throughout the day

