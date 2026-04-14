Espédaillac

Initiation à la réfection de murets en pierre sèche

15 chemin de l’Oustal Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Atelier d'initiation à la réfection de murets en pierre sèche animé par Vincent Caussanel

Atelier d'initiation à la réfection de murets en pierre sèche animé par Vincent Caussanel. Une occasion unique de découvrir un savoir-faire traditionnel valorisé par le Parc naturel régional des Causses du Quercy à travers le label Valeur Parc.

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15 chemin de l’Oustal Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66 commune.espedaillac@orange.fr

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English :

Introduction to dry stone wall repair led by Vincent Caussanel

L’événement Initiation à la réfection de murets en pierre sèche Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac