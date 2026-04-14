Balade gourmande au crépuscule Espédaillac
Balade gourmande au crépuscule Espédaillac mardi 7 juillet 2026.
Espédaillac
Balade gourmande au crépuscule
l’Oustal Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Randonnée d’environ 8 kilomètres sur les chemins d’Espédaillac à la tombée du jour
Randonnée d’environ 8 kilomètres sur les chemins d’Espédaillac à la tombée du jour. Une pause conviviale est prévue à mi-parcours avec un pique-nique partagé tiré du sac.
.
l’Oustal Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66 commune.espedaillac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8-kilometre walk along the Espédaillac paths at dusk
L’événement Balade gourmande au crépuscule Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
À voir aussi à Espédaillac (Lot)
- Un paysage façonné par la brebis Espédaillac Lot 1 mai 2026
- Fête de la brebis à Espédaillac Espédaillac 14 mai 2026
- Fête de la brebis Balade sur le sentier de la brebis Espédaillac 14 mai 2026
- Initiation à la réfection de murets en pierre sèche Espédaillac 4 juillet 2026
- Soirée Observation des étoiles à Espédaillac Espédaillac 10 août 2026