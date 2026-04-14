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Balade gourmande au crépuscule Espédaillac

Balade gourmande au crépuscule Espédaillac

Balade gourmande au crépuscule Espédaillac mardi 7 juillet 2026.

Adresse : l'Oustal

Ville : 46320 Espédaillac

Département : Lot

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Espédaillac

Balade gourmande au crépuscule

l’Oustal Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Randonnée d’environ 8 kilomètres sur les chemins d’Espédaillac à la tombée du jour

Randonnée d’environ 8 kilomètres sur les chemins d’Espédaillac à la tombée du jour. Une pause conviviale est prévue à mi-parcours avec un pique-nique partagé tiré du sac.

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l’Oustal Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66  commune.espedaillac@orange.fr

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English :

8-kilometre walk along the Espédaillac paths at dusk

L’événement Balade gourmande au crépuscule Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac

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