Espédaillac

Repas du Comité des fêtes et de la culture

le bourg Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le comité des fêtes vous convie à un repas avec animation musicale !

Le comité des fêtes vous convie à un repas avec animation musicale !

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le bourg Espédaillac 46320 Lot Occitanie comitedesfetes.espedaillac@gmail.com

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English :

The festival committee invites you to a meal with musical entertainment!

L’événement Repas du Comité des fêtes et de la culture Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac