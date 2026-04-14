Repas du Comité des fêtes et de la culture Espédaillac
Repas du Comité des fêtes et de la culture Espédaillac lundi 13 juillet 2026.
Espédaillac
Repas du Comité des fêtes et de la culture
le bourg Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le comité des fêtes vous convie à un repas avec animation musicale !
Le comité des fêtes vous convie à un repas avec animation musicale !
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le bourg Espédaillac 46320 Lot Occitanie comitedesfetes.espedaillac@gmail.com
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English :
The festival committee invites you to a meal with musical entertainment!
L’événement Repas du Comité des fêtes et de la culture Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
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