Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas du Comité des fêtes et de la culture Espédaillac

Repas du Comité des fêtes et de la culture Espédaillac

Repas du Comité des fêtes et de la culture Espédaillac lundi 13 juillet 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 46320 Espédaillac

Département : Lot

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Espédaillac

Repas du Comité des fêtes et de la culture

le bourg Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le comité des fêtes vous convie à un repas avec animation musicale !

Le comité des fêtes vous convie à un repas avec animation musicale !

  .

le bourg Espédaillac 46320 Lot Occitanie   comitedesfetes.espedaillac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival committee invites you to a meal with musical entertainment!

L’événement Repas du Comité des fêtes et de la culture Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac

À voir aussi à Espédaillac (Lot)