Espédaillac

Conférence à Espédaillac la justice médiévale et moderne

44 chemin de l’Oustal Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Conférence animée par l’historien Patrice Foissac, spécialiste du Quercy et auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire régionale

Conférence animée par l’historien Patrice Foissac, spécialiste du Quercy et auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire régionale. Il interviendra sur le thème de la justice médiévale et moderne (avec les sacs à procès du parlement de Toulouse.)

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44 chemin de l’Oustal Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66 commune.espedaillac@orange.fr

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English :

Conference moderated by historian Patrice Foissac, a Quercy specialist and author of numerous works on regional history

L’événement Conférence à Espédaillac la justice médiévale et moderne Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac