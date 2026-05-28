Espédaillac

Soirée poésie à Espédaillac Poésie buissonière

44 chemin de l’oustal Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Une douzaine de récitants bénévoles vous font partager leurs souvenirs coup de cœur : un poème ou un texte appris à l'école, qui a marqué un moment de leur vie, qu’ils ont écrit, ..

Une douzaine de récitants bénévoles vous font partager leurs souvenirs coup de cœur : un poème ou un texte appris à l'école, qui a marqué un moment de leur vie, qu’ils ont écrit, … De la convivialité ! Même les spectateurs pourront participer si le cœur leur en dit.

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44 chemin de l’oustal Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 6 89 29 41 70 bernard.andres@orange.fr

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English :

A dozen volunteer reciters share their favorite memories with you: a poem or text they learned at school, that marked a moment in their lives, that they wrote, …

L’événement Soirée poésie à Espédaillac Poésie buissonière Espédaillac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac