Soirée poésie à Espédaillac Poésie buissonière Espédaillac
Soirée poésie à Espédaillac Poésie buissonière Espédaillac mercredi 12 août 2026.
Espédaillac
Soirée poésie à Espédaillac Poésie buissonière
44 chemin de l’oustal Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Une douzaine de récitants bénévoles vous font partager leurs souvenirs coup de cœur : un poème ou un texte appris à l'école, qui a marqué un moment de leur vie, qu’ils ont écrit, ..
Une douzaine de récitants bénévoles vous font partager leurs souvenirs coup de cœur : un poème ou un texte appris à l'école, qui a marqué un moment de leur vie, qu’ils ont écrit, … De la convivialité ! Même les spectateurs pourront participer si le cœur leur en dit.
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44 chemin de l’oustal Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 6 89 29 41 70 bernard.andres@orange.fr
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English :
A dozen volunteer reciters share their favorite memories with you: a poem or text they learned at school, that marked a moment in their lives, that they wrote, …
L’événement Soirée poésie à Espédaillac Poésie buissonière Espédaillac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
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