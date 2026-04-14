Journée du pain à Espédaillac Espédaillac
Journée du pain à Espédaillac Espédaillac jeudi 20 août 2026.
Espédaillac
Journée du pain à Espédaillac
le sullé Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 07:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Venez découvrir la fabrication du pain à Espédaillac !
Venez découvrir la fabrication du pain à Espédaillac !
.
le sullé Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66 commune.espedaillac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover how bread is made in Espédaillac!
L’événement Journée du pain à Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
À voir aussi à Espédaillac (Lot)
- Un paysage façonné par la brebis Espédaillac Lot 1 mai 2026
- Fête de la brebis à Espédaillac Espédaillac 14 mai 2026
- Fête de la brebis Balade sur le sentier de la brebis Espédaillac 14 mai 2026
- Initiation à la réfection de murets en pierre sèche Espédaillac 4 juillet 2026
- Balade gourmande au crépuscule Espédaillac 7 juillet 2026