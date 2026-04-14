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Journée du pain à Espédaillac Espédaillac

Journée du pain à Espédaillac Espédaillac

Journée du pain à Espédaillac Espédaillac jeudi 20 août 2026.

Adresse : le sullé

Ville : 46320 Espédaillac

Département : Lot

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Espédaillac

Journée du pain à Espédaillac

le sullé Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 07:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Venez découvrir la fabrication du pain à Espédaillac !

Venez découvrir la fabrication du pain à Espédaillac !

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le sullé Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66  commune.espedaillac@orange.fr

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English :

Come and discover how bread is made in Espédaillac!

L’événement Journée du pain à Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac

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