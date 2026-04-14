Espédaillac

Journée du pain à Espédaillac

le sullé Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 07:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Venez découvrir la fabrication du pain à Espédaillac !

Venez découvrir la fabrication du pain à Espédaillac !

.

le sullé Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66 commune.espedaillac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover how bread is made in Espédaillac!

L’événement Journée du pain à Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac