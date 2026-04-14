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Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche. Espédaillac

Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche. Espédaillac

Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche. Espédaillac mercredi 5 août 2026.

Adresse : l'Oustal

Ville : 46320 Espédaillac

Département : Lot

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Espédaillac

Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche.

l’Oustal Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 08:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Venez participer à la restauration de murets en pierre sèche et découvrir le savoir-faire des artisans.

Venez participer à la restauration de murets en pierre sèche et découvrir le savoir-faire des artisans.

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l’Oustal Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66  commune.espedaillac@orange.fr

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English :

Come and take part in the restoration of dry-stone walls and discover the craftsmen’s know-how.

L’événement Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche. Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée de la Dordogne

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