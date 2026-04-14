Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche. Espédaillac
Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche. Espédaillac mercredi 5 août 2026.
Espédaillac
Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche.
l’Oustal Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 08:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez participer à la restauration de murets en pierre sèche et découvrir le savoir-faire des artisans.
Venez participer à la restauration de murets en pierre sèche et découvrir le savoir-faire des artisans.
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l’Oustal Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66 commune.espedaillac@orange.fr
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English :
Come and take part in the restoration of dry-stone walls and discover the craftsmen’s know-how.
L’événement Journée d’initiation à la réfection des Murets en pierre sèche. Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée de la Dordogne
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