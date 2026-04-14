Espédaillac

Soirée Observation des étoiles à Espédaillac

le Caussanel Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 22:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le club d'astronomie de Gramat vous accueillera pour contempler la voûte céleste et vous aider à repérer les étoiles au télescope.

Le club d'astronomie de Gramat vous accueillera pour contempler la voûte céleste et vous aider à repérer les étoiles au télescope.

.

le Caussanel Espédaillac 46320 Lot Occitanie commune.espedaillac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Club d'astronomie de Gramat will welcome you to contemplate the celestial vault and help you spot the stars through the telescope.

L’événement Soirée Observation des étoiles à Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac