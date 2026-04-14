Soirée Observation des étoiles à Espédaillac Espédaillac
Soirée Observation des étoiles à Espédaillac Espédaillac lundi 10 août 2026.
Espédaillac
Soirée Observation des étoiles à Espédaillac
le Caussanel Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 22:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le club d'astronomie de Gramat vous accueillera pour contempler la voûte céleste et vous aider à repérer les étoiles au télescope.
Le club d'astronomie de Gramat vous accueillera pour contempler la voûte céleste et vous aider à repérer les étoiles au télescope.
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le Caussanel Espédaillac 46320 Lot Occitanie commune.espedaillac@orange.fr
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English :
The Club d'astronomie de Gramat will welcome you to contemplate the celestial vault and help you spot the stars through the telescope.
L’événement Soirée Observation des étoiles à Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
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