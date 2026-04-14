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Soirée  Observation des étoiles  à Espédaillac Espédaillac

Soirée  Observation des étoiles  à Espédaillac Espédaillac

Soirée  Observation des étoiles  à Espédaillac Espédaillac lundi 10 août 2026.

Adresse : le Caussanel

Ville : 46320 Espédaillac

Département : Lot

Début : lundi 10 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Gratuit

Espédaillac

Soirée  Observation des étoiles  à Espédaillac

le Caussanel Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 22:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le club d'astronomie de Gramat vous accueillera pour contempler la voûte céleste et vous aider à repérer les étoiles au télescope.

Le club d'astronomie de Gramat vous accueillera pour contempler la voûte céleste et vous aider à repérer les étoiles au télescope.

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le Caussanel Espédaillac 46320 Lot Occitanie   commune.espedaillac@orange.fr

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English :

The Club d'astronomie de Gramat will welcome you to contemplate the celestial vault and help you spot the stars through the telescope.

L’événement Soirée  Observation des étoiles  à Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac

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