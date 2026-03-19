Fête de la Bretagne à Bétheny 7e édition Espace Thierry MENG Bétheny

Fête de la Bretagne à Bétheny 7e édition

Espace Thierry MENG 26 Route de Reims Bétheny Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Tout public

Deux après-midi d’activités et de concerts autour de la Bretagne Bagad, danses, musiques, jeux en bois, chants marins, château gonflable, instruments, contes pour les petits, initiation danse, patchwork, broderie…

Marché artisanal, exposition de costumes.

Fest-noz le 16 mai à 20h30.

Restauration crêpes galettes boissons. .

Espace Thierry MENG 26 Route de Reims Bétheny 51450 Marne Grand Est +33 7 68 97 41 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Bretagne à Bétheny 7e édition

L’événement Fête de la Bretagne à Bétheny 7e édition Bétheny a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne