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Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton Fougères

Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton Fougères mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 18 Rue de Vitré

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Fougères

Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton

18 Rue de Vitré Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le café langue spécial gallo-breton au bar Le Coquelicot, avec Guillaume Gérard de la Granjagoul !   .

18 Rue de Vitré Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES

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