Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton Fougères
Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton Fougères mercredi 27 mai 2026.
Fougères
Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton
18 Rue de Vitré Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le café langue spécial gallo-breton au bar Le Coquelicot, avec Guillaume Gérard de la Granjagoul ! .
18 Rue de Vitré Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES
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