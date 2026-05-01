Fougères

Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton

18 Rue de Vitré Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le café langue spécial gallo-breton au bar Le Coquelicot, avec Guillaume Gérard de la Granjagoul ! .

18 Rue de Vitré Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Café-langue gallo-breton Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES