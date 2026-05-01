Fougères

Fête de la Bretagne Fête de la Saint-Yves

23 Place Aristide Briand Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 16:00:00

fin : 2026-05-19 00:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir la Fête de la Saint-Yves !

Avec

-à 17h une rencontre traditionnelle + hip hop, et initiation à la danse bretonne avec l’association Bretonne du Pays de Fougères

– de 18h à 20h Les Goulettes, Les Mariolles

– de 20h à 00h30 Brank’n’roll, Kestra & Nessone, Kriisto & Lil Kill (Talent2lombre), Jimmy + Open mic’ .

23 Place Aristide Briand Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Fête de la Saint-Yves Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES