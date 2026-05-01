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Fête de la Bretagne Fête de la Saint-Yves Fougères

Fête de la Bretagne Fête de la Saint-Yves Fougères mardi 19 mai 2026.

Adresse : 23 Place Aristide Briand

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Fougères

Fête de la Bretagne Fête de la Saint-Yves

23 Place Aristide Briand Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 16:00:00
fin : 2026-05-19 00:30:00

Date(s) :
2026-05-19

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir la Fête de la Saint-Yves !
Avec
-à 17h une rencontre traditionnelle + hip hop, et initiation à la danse bretonne avec l’association Bretonne du Pays de Fougères
– de 18h à 20h Les Goulettes, Les Mariolles
– de 20h à 00h30 Brank’n’roll, Kestra & Nessone, Kriisto & Lil Kill (Talent2lombre), Jimmy + Open mic’   .

23 Place Aristide Briand Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Fête de la Saint-Yves Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES

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