Fête de la Bretagne film Une langue en plus Fougères
Fête de la Bretagne film Une langue en plus Fougères lundi 18 mai 2026.
Fougères
Fête de la Bretagne film Une langue en plus
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 20:30:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le documentaire Une langue en plus de Michel Feltin-Palas, sur la transmission des langues régionales, suivi d’une discussion avec invités. .
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Fête de la Bretagne film Une langue en plus Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES
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