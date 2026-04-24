Lecture-échange avec Falmarès autour de son recueil Le jardin flamboyant Médiathéque de Fougères Fougères

Fougères

Lecture-échange avec Falmarès autour de son recueil Le jardin flamboyant

Médiathéque de Fougères 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

La médiathèque de Fougères invite le public à une rencontre littéraire avec le poète guinéen Falmarès, actuellement en résidence d’artiste au pôle culturel Angèle Vannier de Maen Roch. À l’occasion de ce rendez-vous, l’auteur présente son sixième recueil publié chez Flammarion, une œuvre dont l’écriture s’enracine dans son expérience personnelle de l’exil. Cet échange offre aux participants une immersion dans l’univers poétique de l’écrivain, dont le travail est mis à l’honneur sur le territoire. La rencontre se prolonge par une séance de dédicaces et une vente de ses ouvrages, permettant de découvrir la sensibilité de cette plume contemporaine. La participation à cet événement se fait sur réservation via les services de la médiathèque. .

Médiathéque de Fougères 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90

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English :

L’événement Lecture-échange avec Falmarès autour de son recueil Le jardin flamboyant Fougères a été mis à jour le 2026-04-24 par OT FOUGERES