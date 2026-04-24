Lecture-échange avec Falmarès autour de son recueil Le jardin flamboyant Médiathéque de Fougères Fougères
Lecture-échange avec Falmarès autour de son recueil Le jardin flamboyant Médiathéque de Fougères Fougères mardi 19 mai 2026.
Fougères
Lecture-échange avec Falmarès autour de son recueil Le jardin flamboyant
Médiathéque de Fougères 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
La médiathèque de Fougères invite le public à une rencontre littéraire avec le poète guinéen Falmarès, actuellement en résidence d’artiste au pôle culturel Angèle Vannier de Maen Roch. À l’occasion de ce rendez-vous, l’auteur présente son sixième recueil publié chez Flammarion, une œuvre dont l’écriture s’enracine dans son expérience personnelle de l’exil. Cet échange offre aux participants une immersion dans l’univers poétique de l’écrivain, dont le travail est mis à l’honneur sur le territoire. La rencontre se prolonge par une séance de dédicaces et une vente de ses ouvrages, permettant de découvrir la sensibilité de cette plume contemporaine. La participation à cet événement se fait sur réservation via les services de la médiathèque. .
Médiathéque de Fougères 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture-échange avec Falmarès autour de son recueil Le jardin flamboyant Fougères a été mis à jour le 2026-04-24 par OT FOUGERES
À voir aussi à Fougeres (Ille-et-Vilaine)
- Mai à Vélo 2026, PINTO, Fougères 1 mai 2026
- VD5 de Fougères à Louvigné-du-Désert Fougères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit Les balcons de Fougères Fougères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit de la Ville à la Forêt Fougères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Balade urbaine à vélo Fougères Fougères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026