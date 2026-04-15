Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque Fougères
Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque Fougères mardi 19 mai 2026.
Fougères
Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque
6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Le poète guinéen Falmarès a fait de son exil sa source d’écriture. Il signe ici son 6ème recueil.
Venez découvrir ses poèmes dans un moment d’échange.
Rencontre à la médiathèque de Fougères, suivie de dédicaces et de ventes de son livre à la librairie Mary. .
6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque Fougères a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FOUGERES
À voir aussi à Fougeres (Ille-et-Vilaine)
- Mai à Vélo 2026, PINTO, Fougères 1 mai 2026
- VD5 de Fougères à Louvigné-du-Désert Fougères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit Les balcons de Fougères Fougères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit de la Ville à la Forêt Fougères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Balade urbaine à vélo Fougères Fougères Ille-et-Vilaine 1 mai 2026