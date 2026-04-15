Fougères

Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le poète guinéen Falmarès a fait de son exil sa source d’écriture. Il signe ici son 6ème recueil.

Venez découvrir ses poèmes dans un moment d’échange.

Rencontre à la médiathèque de Fougères, suivie de dédicaces et de ventes de son livre à la librairie Mary. .

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90

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English :

L’événement Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque Fougères a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FOUGERES