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Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque Fougères

Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque Fougères mardi 19 mai 2026.

Adresse : 6 Rue Jean-Marie Chaperon

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fougères

Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Le poète guinéen Falmarès a fait de son exil sa source d’écriture. Il signe ici son 6ème recueil.
Venez découvrir ses poèmes dans un moment d’échange.
Rencontre à la médiathèque de Fougères, suivie de dédicaces et de ventes de son livre à la librairie Mary.   .

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90 

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English :

L’événement Lecture-échange avec Falmarès à la Médiathèque Fougères a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FOUGERES

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