Fête de la Bretagne film Yn myn dreamen hear ik dy Fougères
Fête de la Bretagne film Yn myn dreamen hear ik dy Fougères mardi 26 mai 2026.
Fougères
Fête de la Bretagne film Yn myn dreamen hear ik dy
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le documentaire Yn myn dreamen hear ik dy
Trois artistes. Trois langues minorisées. Un même désir de création.
Un documentaire sur la création théâtrale en langue minorisée, réalisé par le néerlandais Murk-Jaep van der Schaaf. .
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête de la Bretagne film Yn myn dreamen hear ik dy Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES
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