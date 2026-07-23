Fête de la brochette à Saint-Laurent-de-la-Plaine 23ème Édition ! SAINT LAURENT DE LA PLAINE Mauges-sur-Loire
samedi 1 août 2026 · SAINT LAURENT DE LA PLAINE · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Fête de la brochette à Saint-Laurent-de-la-Plaine 23ème Édition !
SAINT LAURENT DE LA PLAINE Parc de l’espérance Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
Participez à la 23ème édition de la Fête de la Brochette pour un week-end d’animations conviviales, de jeux et de concerts en plein cœur du village.
Le Comité des Fêtes de Saint-Laurent-de-la-Plaine vous propose la 23ème édition de la Fête de la Brochette. Cet événement populaire rassemble les habitants et les visiteurs autour de deux journées festives adaptées à tous les âges.
Les festivités s’ouvrent le samedi avec le programme suivant
– Dès 13h30 Inscription au concours de palets sur plomb
– En soirée Soirée disco gratuite animée par DJ VAN SONO
Les animations se poursuivent le dimanche dès 9h avec de nombreuses activités
– Randonnée le matin
– Présence de la ferme pédagogique La Ferme en Vadrouille
– Concours de mini-pelles et course de voitures à pédales
– Espaces de jeux avec structures gonflables
– Dîner musical animé par le concert du groupe BLACK OUT
– Spectacle de lumières Luminescence en soirée
Restauration sur place, venez déguster de nombreuses brochettes ! .
SAINT LAURENT DE LA PLAINE Parc de l’espérance Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire cdfsaintlaurentdelaplaine@gmail.com
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English :
Join us for the 23rd edition of the Fête de la Brochette for a weekend of fun activities, games, and concerts right in the heart of the village.
L’événement Fête de la brochette à Saint-Laurent-de-la-Plaine 23ème Édition ! Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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