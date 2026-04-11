Spectacle d’improvisation avec Octopus à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec Octopus à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Laissez-vous emporter par le flot d’histoires d’une troupe d’improvisation venue de Bretagne pour une fin d’après-midi pleine d’humour au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, continue d’animer ses fins de week-end sous les arbres. Ce site ombragé, halte idéale pour les randonneurs et les cyclistes de La Loire à Vélo, s’impose au fil de la saison comme un joli spot pour le théâtre d’improvisation dans l’Ouest. En accueillant de nombreuses troupes venues de toute la France pour des spectacles en participation libre (au chapeau), l’établissement cultive une ambiance artistique simple et accessible.

Pour ce premier rendez-vous d’août, la scène accueille la troupe Octopus , venue de Nivillac dans le Morbihan, de 18h à 19h. Les comédiens relèveront le défi de créer des histoires instantanées et pleines d’esprit sous les yeux des spectateurs. Pendant que le public profite des reparties de la troupe et des boissons locales, le parc à gosses reste ouvert avec ses jeux et ses tracteurs pour le bonheur des plus jeunes.

Dès 18h, le foodtruck Le Cabanon Vert s’installe sur la base nautique pour proposer ses savoureux plats marocains. Ce service vient enrichir l’offre habituelle de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour prolonger la soirée de manière gourmande et conviviale au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be swept away by the storytelling of an improv troupe from Brittany, for a humorous late afternoon on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec Octopus à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges