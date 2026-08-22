Fête de la chasse et de la nature Châteauneuf-du-Faou
dimanche 6 septembre 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Fête de la chasse et de la nature
Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Fête de la chasse et de la nature à Châteauneuf-du-Faou les samedi 5 et 6 septembre
> Au Glédig
> Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Ball Trap (assurance ball trap obligatoire/licences pour le week-end seront disponibles pour le week-end)
Brouette Garnie
> Dimanche midi Repas 14€ + vins
Menu Entrée, jambon à l’os, pomme de terre au lard, fromage, dessert, café, boissons .
Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 27 02 00 53
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English :
L’événement Fête de la chasse et de la nature Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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