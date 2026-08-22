Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Fête de la chasse et de la nature

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Fête de la chasse et de la nature à Châteauneuf-du-Faou les samedi 5 et 6 septembre

> Au Glédig

> Samedi 5 et dimanche 6 septembre

Ball Trap (assurance ball trap obligatoire/licences pour le week-end seront disponibles pour le week-end)

Brouette Garnie

> Dimanche midi Repas 14€ + vins

Menu Entrée, jambon à l’os, pomme de terre au lard, fromage, dessert, café, boissons .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 27 02 00 53

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English :

L’événement Fête de la chasse et de la nature Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou