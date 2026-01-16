Fête de la choucroute Ribeauvillé
dimanche 18 octobre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Fête de la choucroute
10 Grand Rue de l’église Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 11:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
La choucroute ! Le repas traditionnel à consommer quand il fait froid en Alsace ! Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au Foyer Saint Grégoire de Ribeauvillé.
La choucroute ! Le repas traditionnel à consommer quand il fait froid en Alsace ! Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au Foyer Saint Grégoire de Ribeauvillé. .
10 Grand Rue de l’église Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 68 57
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English :
Sauerkraut ! The traditional meal to eat when it is cold in Alsace! Come and enjoy a convivial moment around this dish at the Foyer Saint Grégoire in Ribeauvillé.
L’événement Fête de la choucroute Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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