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Fête de la choucroute Ribeauvillé

dimanche 18 octobre 2026 · Ribeauvillé

Fête de la choucroute Ribeauvillé

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
10 Grand Rue de l'église
Ville
68150 Ribeauvillé
Département
Haut-Rhin
Tarif

Ribeauvillé

Fête de la choucroute

10 Grand Rue de l’église Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 11:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

La choucroute ! Le repas traditionnel à consommer quand il fait froid en Alsace ! Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au Foyer Saint Grégoire de Ribeauvillé.
La choucroute ! Le repas traditionnel à consommer quand il fait froid en Alsace ! Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au Foyer Saint Grégoire de Ribeauvillé.   .

10 Grand Rue de l’église Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 68 57 

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English :

Sauerkraut ! The traditional meal to eat when it is cold in Alsace! Come and enjoy a convivial moment around this dish at the Foyer Saint Grégoire in Ribeauvillé.

L’événement Fête de la choucroute Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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