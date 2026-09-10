Fête de la Fabrique -Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, Fabrique du Sud, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Fabrique du Sud · Lille
Informations pratiques
Fête de la Fabrique -Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine Samedi 19 septembre, 11h00 Fabrique du Sud Nord
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
La Fête de la Fabrique vous invite à explorer le patrimoine sous toutes ses formes à travers des spectacles, des ateliers, des jeux et des animations proposés par les associations du quartier. Un programme convivial et participatif pour petits et grands, ponctué de découvertes, de rencontres et de surprises.
Les temps forts de la journée
11h à 14h : dictée festive, un moment convivial et ludique autour des mots
14h30 : Initiation aux musiques et danses folkloriques flamandes, suivie d’un spectacle, pour découvrir, partager et transmettre ce patrimoine culturel
17h : l’association Vivências do Minho vous invite à découvrir les musiques, danses et traditions populaires du Portugal.
Les animations des associations du quartier : 14h30 à 17h30
– Atelier « Tissage » par FAME – Atelier cuisine « Gaufres » par Lille Sud Insertion – Jeu de piste / Escape Game par Le Valdocco – Exposition d’aquarelles par Les Amis du Patrimoine – Parcours de motricité, tombola et tatouage par Mon Petit Paradis – Jeux de société par Temps de jeux – Goûter à tarif solidaire
D’autres surprises viendront ponctuer votre après-midi !
Fabrique du Sud 7 bis Rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France
Cette année, la Fête de la Fabrique met à l’honneur les thèmes des Journées européennes du patrimoine : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».
À voir aussi à Lille (Nord)
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- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
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