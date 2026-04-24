Fête de la laine Philolaine Lamontjoie
Fête de la laine Philolaine Lamontjoie dimanche 10 mai 2026.
Lamontjoie
Fête de la laine Philolaine
Salle des fêtes Lamontjoie Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez découvrir tous les aspects de la laine lors de la 6ème édition de la fête de la Laine à Lamontjoie ateliers créatifs, démonstrations, expositions, vente de fils et créations, animation musicale.
Restauration sur place. .
Salle des fêtes Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la laine Philolaine
L’événement Fête de la laine Philolaine Lamontjoie a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de l’Albret