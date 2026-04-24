Lamontjoie

Fête de la laine Philolaine

Salle des fêtes Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez découvrir tous les aspects de la laine lors de la 6ème édition de la fête de la Laine à Lamontjoie ateliers créatifs, démonstrations, expositions, vente de fils et créations, animation musicale.

Restauration sur place. .

Salle des fêtes Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la laine Philolaine

L’événement Fête de la laine Philolaine Lamontjoie a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de l’Albret