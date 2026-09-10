Fête de la Lune 2026 à Lille, Cave des Celestines, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Cave des Celestines · Lille
Informations pratiques
Fête de la Lune 2026 à Lille Samedi 3 octobre, 14h30 Cave des Celestines Nord
Entrée libre, sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
La Fête de la Lune, aussi appelée Fête de la mi-automne, est l’une des grandes fêtes traditionnelles chinoises. Célébrée autour de la pleine lune, elle est traditionnellement associée aux retrouvailles et au partage.
Le samedi 3 octobre, venez la découvrir à la Cave des Célestines à Lille dans une ambiance festive et conviviale.
L’après-midi sera consacré aux ateliers culturels et artisanaux, aux animations pour petits et grands, aux découvertes gastronomiques ainsi qu’à plusieurs petits spectacles.
En soirée, place au grand spectacle avec musique, chant et danse, dans un esprit de rencontre et d’échange entre les cultures.
Entrée libre. Certaines activités et consommations sur place peuvent être payantes.
Événement organisé par L’INK – Association Franco-Chinoise de Culture et d’Échanges et Kamide Happy Singers, avec le soutien de la Ville de Lille.
Cave des Celestines 84 rue des Celestines Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Découvrez la Fête de la Lune à Lille : ateliers culturels, animations pour petits et grands, découvertes gastronomiques et spectacles. Une journée festive et familiale !
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