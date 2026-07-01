Fête de la Madeleine Cabannes

Informations pratiques

Cabannes

Fête de la Madeleine

Du vendredi 24 au mardi 28 juillet 2026. Centre du village Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-24

Fête de la Madeleine à Cabannes.

Jeudi 24 Juillet

21h30 Concours de Tau Arènes municipales. Trophée Toutentub avec les manades Arlentenco, Pla , Navarro, Chauvet, Saint-Germain, Carreton, Layalle, Du Juge.



Vendredi 24 Juillet

18h Procession en l’honneur de Sainte-Madeleine à l’Eglise Sainte-Madeleine tour de ville.

19h Messe en l’honneur de la Sainte à l’Eglise Sainte-Madeleine.

19h30 Remise des clés de la ville par le Maire à l’association des Saute Rigoles Balcon de la Mairie.

19h30 Soirée Couscous ou pastilla, thé oruiental offet par Dégus Thé.

20h Opening by Benedetto & Farina au Bar la Renaissance.

21h Soirée Gipsy avec Gipsy Mariano Cortes Guinguette O’Lac.

21h Concer Mid’Night Sky au Old School Social Club.



Samedi 25 Juillet Animation Peña Los Cabaleros

Journée animée par la Pena Camargua.

7h Concours de pêche organisé par l’Ablette cabannaise. Plan d’Eau Communal (Chemin des Lacs).

10h Petit-dejeuner oriental à volonté formule 15€ au Dégus’thé.

10h30 Remise des récompenses du concours de pêche. Plan d’Eau Communal (Chemin des Lacs).

12h Apéro-Déguisé by Blass au Bar la Renaissance.

12h Animation DJ Flo Valles Prodfiller au Old School Social Club.

13h Porcelet à la broche organisé par le Stade cabannais dans le Parc de la Mairie. Réservations Carrosserie BARTHEE (Avenue de Saint-Andiol).

15h30 Concours de boules Mixte 2 hommes / 1 femme organisé par le Stade cabannais au Parc Parisot.

18h30 Bandido avec la manade Colmbet (Boulevard Laurent Dauphin Route d’Avignon Chemin de la Carita).

20h Soirée Adelante avec Le Daron au Bar La Renaissance.

20h Soirée DJ Jo Prodfiller au Old School Social Club.

21h Groupe Live Pop Rock Nelly’s à la Guinguette O’Lac.

21h30 Concert orchestre Good Times dans le Parc de la Mairie.



Dimanche 26 Juillet Animation Pena Les aux temps Tics

9h Petit déjeuner offert par la municipalité au complexe sportif (Chemin des Lacs).

11h Messe en l’honneur de Sainte-Madeleine à l’Eglise Sainte-Madeleine.

11h Abrivado longue. Manade Lescot. Départ ZAC de la plaine, route de Cavaillon (Bd Laurent Dauphin Route d’Avignon -Arrivée devant L’Entrecôte Cabannaise ).

12h Animation DJ Manu Prodfiler au Old School Club Social.

12h Aubade by JC Bubu au Bar de la Renaissance.

19h Bandido avec la Manade Lescot. Boulevard Laurent Dauphin Route d’Avignon Chemin de la Carita.

19h Apéro Musical par Energy Fun Music dans le Parc de la Mairie.

20h Pure sound cloud by Jean Noel Ferrer au Bar la Renaissance.

20h Soirée DJ Manu au Old School Social Club.

21h30 Concert orchestre Mephisto dans le Parc de la Mairie.



Lundi 27 Juillet Journée des enfants

10h Jeux de Kermesse dans le Parc de la Maire.

11h Tournoi de pétanque pour enfants dans le Parc de la Mairie.

12h Repas Moules Frites au Bar La Renaissance.

15h30 Jeux aquatiques pour enfants dans le Parc de la Mairie.

18h30 Abrivado pour enfants avec le centre équestre Les Péquelets. Boulevard Laurent Dauphin Route d’Avignon Chemin de la Carita.

20h Loto géant en plein air par les Sautes-Rigoles dans le Parc de la Mairie.

20h Soirée Deep Sound by Blass au Bar La Renaissance.



Mardi 28 Juillet Animation Pena del Fuego.

9h30 Concours de Coinche au Bar La Renaissance.

15h30 Concours de boules par équipe choisie 3 joueurs / 2 boules. Lieu du concours + inscriptions Parc de la Mairie et Parc Parisot.

19h Bandido avec la manade Grimaud (Boulevard Laurent Dauphin Route d’Avignon Chemin de la Carita).

19h Apéritif musical avec l’orchestre Cocktail de Nuit dans le Parc de la Mairie.

20h House Music by Lucca Mencci & Anthospg au Bar La Renaissance.

21h30 Concert orchestre Cocktail de Nuit dans le Parc de la Mairie. .

Centre du village Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 57 89 70 festivites@mairie-cabannes.fr

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English :

Festival of the Madeleine in Cabannes.

L’événement Fête de la Madeleine Cabannes a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence