Course camarguaise Place 8 mai 1945 Cabannes
Course camarguaise Place 8 mai 1945 Cabannes dimanche 10 mai 2026.
Cabannes
Course camarguaise
Dimanche 10 mai 2026 à partir de 16h. Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Course camarguaise.
Course camarguaise 2ème Journée de la Coupe de Provence..
30 ans d’histoire entre le club taurin Lou Prouvenco Cabannes et la Manade Des Baumelles.
Manades Des Baumelles, Mailhan, Gros, Layalle.
Raseteurs Desfonds, Ciacchini, Bernard, Djelassi, Fernandez, Jakupi. .
Place 8 mai 1945 Arènes Georges Tarascon Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Camargue racing.
L’événement Course camarguaise Cabannes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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