FÊTE DE LA MADELEINE Rue Volney Mayenne

Mayenne

FÊTE DE LA MADELEINE

Rue Volney Parc des expositions Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Rendez-vous incontournable de l’été à Mayenne, la Fête de la Madeleine revient du 17 au 19 juillet 2026.

Du 17 au 19 juillet 2026, Mayenne vibre à nouveau au rythme de son rendez-vous incontournable de l’été la Fête de la Madeleine !

Au programme

– 3 soirées gratuites pour faire vibrer la ville

– Fête foraine, foire expo, CIMA 53… des animations au top pour une ambiance garantie

– Restauration sur place pour partager un moment convivial .

Rue Volney Parc des expositions Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 93 83 52 mfsmayenne@orange.fr

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English :

A must-see event in the Mayenne department, the Fête de la Madeleine returns July 17–19, 2026.

L’événement FÊTE DE LA MADELEINE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Mayenne Co