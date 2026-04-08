FÊTE DE LA MADELEINE Rue Volney Mayenne
FÊTE DE LA MADELEINE Rue Volney Mayenne vendredi 17 juillet 2026.
Mayenne
FÊTE DE LA MADELEINE
Rue Volney Parc des expositions Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Rendez-vous incontournable de l’été à Mayenne, la Fête de la Madeleine revient du 17 au 19 juillet 2026.
Du 17 au 19 juillet 2026, Mayenne vibre à nouveau au rythme de son rendez-vous incontournable de l’été la Fête de la Madeleine !
Au programme
– 3 soirées gratuites pour faire vibrer la ville
– Fête foraine, foire expo, CIMA 53… des animations au top pour une ambiance garantie
– Restauration sur place pour partager un moment convivial .
Rue Volney Parc des expositions Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 93 83 52 mfsmayenne@orange.fr
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English :
A must-see event in the Mayenne department, the Fête de la Madeleine returns July 17–19, 2026.
L’événement FÊTE DE LA MADELEINE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Mayenne Co
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