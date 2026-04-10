Agde

FETE DE LA MER CAP D’AGDE

LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Une journée riche en émotions, en traditions et en festivités. Entre solennité et convivialité, cet événement emblématique du Cap d’Agde rend hommage aux marins disparus tout en offrant un programme festif accessible à toute la famille.

La Fête de la Mer Cap d’Agde 2026 revient pour une journée riche en émotions, en traditions et en festivités. Entre solennité et convivialité, cet événement emblématique du Cap d’Agde rend hommage aux marins disparus tout en offrant un programme festif accessible à toute la famille.

Programme sous réserve de modifications

En matinée Tradition et recueillement

10h00 Messe en hommage aux marins disparus à l’église Saint-Benoît

10h00 à 13h00 Musique itinérante sur les quais du Centre-Port

11h45 Sortie en mer Bénédiction des bateaux & dépôt de gerbe à la mémoire des marins (réservée en priorité aux familles des pêcheurs)

L’événement se tiendra au Quai Jean Miquel, accompagné des Belles Agathoises.

21h30 concert

Un rendez-vous incontournable au Cap d’Agde

Véritable institution locale, la Fête de la Mer du Cap d’Agde attire chaque été des centaines de résidents et visiteurs venus partager un moment de mémoire collective, de culture maritime et de joie festive. Avec ses animations musicales, sa sortie en mer chargée d’émotion et son bal populaire .

#TEMPSFORT

#ÉTÉ .

LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : FETE DE LA MER CAP D’AGDE

A day rich in emotion, tradition and festivities. Between solemnity and conviviality, this emblematic Cap d?Agde event pays tribute to the sailors who have passed away, while offering a festive program accessible to the whole family.

L’événement FETE DE LA MER CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34