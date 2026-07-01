Fête de la Montagne à Payolle PAYOLLE Campan

Informations pratiques

Campan

Fête de la Montagne à Payolle

PAYOLLE De l’Espiadet jusqu’au lac Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Les 25 et 26 juillet, la Fête de la Montagne investit le site de Payolle ! Escalade, canoë, poney, tir à l’arc, accrobranche, randonnée… une foule d’activités de plein air, avec marché gourmand, buvette et animations musicales tout le week-end.

Activités (samedi 14h-18h, dimanche 10h-18h)

Zone Lac

Mur d’escalade 2 timbres

Initiation pêche pour les enfants ou simulateur 1 timbre

Canoë, pédalo 4 à 6 timbres

Balade à poney 6 timbres

Cani-rando 3 timbres

Parcours accrobranche (selon parcours) 6 à 9 timbres

Initiation cirque 3 timbres

Tir à l’arc 3 timbres

Biathlon 3 timbres

Parcours d’orientation libre 3 timbres

Randonnée découverte 4 timbres

Initiation marche nordique 4 timbres

Zone Commerces

Pumptrack gratuit

Zone Espiadet

Visite de la carrière de marbre et du musée 2 timbres

Certaines activités sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Tout au long de la journée

Buvette et animations CPIE, Cetir Prevent’Timm, association BZZZ, et le samedi ONF, Parc National des Pyrénées, Département (Opération Prévention Montagne Pyrénées)

Samedi soir soirée musicale organisée par le restaurant l’Arcoch (09 54 11 54 16)

Dimanche navette gratuite (A/R parking Espiadet Lac), marché gourmand et artisanal, restauration (food-truck La Frite à Papa, Élevage Manse, restaurants…), apéritif offert avec animation musicale du groupe La Naïade .

PAYOLLE De l’Espiadet jusqu’au lac Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie fetemontagne65@gmail.com

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English :

On July 25 and 26, the F%EAte de la Montagne takes over the Payolle site! Rock climbing, canoeing, pony rides, archery, tree-top adventure courses, hiking… a host of outdoor activities, along with a gourmet market, a refreshment stand, and live music all weekend long.

L’événement Fête de la Montagne à Payolle Campan a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65