Fête de la Montagne à Payolle PAYOLLE Campan
samedi 25 juillet 2026 · PAYOLLE · Campan
Informations pratiques
Campan
Fête de la Montagne à Payolle
PAYOLLE De l’Espiadet jusqu’au lac Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Les 25 et 26 juillet, la Fête de la Montagne investit le site de Payolle ! Escalade, canoë, poney, tir à l’arc, accrobranche, randonnée… une foule d’activités de plein air, avec marché gourmand, buvette et animations musicales tout le week-end.
Activités (samedi 14h-18h, dimanche 10h-18h)
Zone Lac
Mur d’escalade 2 timbres
Initiation pêche pour les enfants ou simulateur 1 timbre
Canoë, pédalo 4 à 6 timbres
Balade à poney 6 timbres
Cani-rando 3 timbres
Parcours accrobranche (selon parcours) 6 à 9 timbres
Initiation cirque 3 timbres
Tir à l’arc 3 timbres
Biathlon 3 timbres
Parcours d’orientation libre 3 timbres
Randonnée découverte 4 timbres
Initiation marche nordique 4 timbres
Zone Commerces
Pumptrack gratuit
Zone Espiadet
Visite de la carrière de marbre et du musée 2 timbres
Certaines activités sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Tout au long de la journée
Buvette et animations CPIE, Cetir Prevent’Timm, association BZZZ, et le samedi ONF, Parc National des Pyrénées, Département (Opération Prévention Montagne Pyrénées)
Samedi soir soirée musicale organisée par le restaurant l’Arcoch (09 54 11 54 16)
Dimanche navette gratuite (A/R parking Espiadet Lac), marché gourmand et artisanal, restauration (food-truck La Frite à Papa, Élevage Manse, restaurants…), apéritif offert avec animation musicale du groupe La Naïade .
PAYOLLE De l’Espiadet jusqu’au lac Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie fetemontagne65@gmail.com
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English :
On July 25 and 26, the F%EAte de la Montagne takes over the Payolle site! Rock climbing, canoeing, pony rides, archery, tree-top adventure courses, hiking… a host of outdoor activities, along with a gourmet market, a refreshment stand, and live music all weekend long.
L’événement Fête de la Montagne à Payolle Campan a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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