Pyrénées Cycl’n Trip Col d’Aspin Le col d’Aspin Campan

Pyrénées Cycl’n Trip Col d’Aspin

Le col d’Aspin Col d’Aspin Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait, en toute sécurité, sur les cols réservés des Hautes-Pyrénées !

Col d’Aspin réservé aux cyclistes pour la matinée.

L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ fixe.

L’ascension est au choix du cycliste qui la fait à son rythme sans chronométrage.

Un ravitaillement, proposé par des bénévoles, et un souvenir seront offerts en haut de chaque col. .

Le col d’Aspin Col d’Aspin Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 70 65 pct@ha-py.fr

English :

Follow in the footsteps of the Tour de France riders and pedal as you please, in complete safety, over the passes reserved for the Hautes-Pyrénées!

German :

Treten Sie im Rad der Fahrer der Tour de France in die Pedale, wie es Ihnen gefällt, in aller Sicherheit, auf den reservierten Pässen der Hautes-Pyrénées!

Italiano :

Seguite le orme dei corridori del Tour de France e pedalate a vostro piacimento, in tutta sicurezza, sui passi riservati agli Hautes-Pyrénées!

Espanol :

Siga los pasos de los corredores del Tour de Francia y pedalee a su antojo, con total seguridad, por los puertos reservados a los Altos Pirineos

