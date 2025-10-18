Pyrénées Cycl’n Trip Col d’Aspin Le col d’Aspin Campan
Dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait, en toute sécurité, sur les cols réservés des Hautes-Pyrénées !
Col d’Aspin réservé aux cyclistes pour la matinée.
L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ fixe.
L’ascension est au choix du cycliste qui la fait à son rythme sans chronométrage.
Un ravitaillement, proposé par des bénévoles, et un souvenir seront offerts en haut de chaque col. .
Le col d’Aspin Col d’Aspin Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 70 65 pct@ha-py.fr
English :
Follow in the footsteps of the Tour de France riders and pedal as you please, in complete safety, over the passes reserved for the Hautes-Pyrénées!
German :
Treten Sie im Rad der Fahrer der Tour de France in die Pedale, wie es Ihnen gefällt, in aller Sicherheit, auf den reservierten Pässen der Hautes-Pyrénées!
Italiano :
Seguite le orme dei corridori del Tour de France e pedalate a vostro piacimento, in tutta sicurezza, sui passi riservati agli Hautes-Pyrénées!
Espanol :
Siga los pasos de los corredores del Tour de Francia y pedalee a su antojo, con total seguridad, por los puertos reservados a los Altos Pirineos
